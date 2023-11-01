Sakarya’da Cumhuriyet’in 100. yılı ve Kızılay Haftası dolayısıyla vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bağışı hususundaki farkındalığını artırmak ve kan bağışını teşvik etmeyi gayesiyle "100. Yılda Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı. Bu çerçevede, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kampanyaya destek olarak kan verdi.