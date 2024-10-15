Sakarya’da düzenlenen pozitif yaşlanma semineriyle vatandaşlara sağlıklı ve mutlu yaşlanmaları için yapılması gerekenler anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlediği "Pozitif Yaşlanma: Sağlıklı ve Mutlu Bir Yaşlanma Süreci" seminerine Uzman Sosyolog Esra Uzunoğlu konuşmacı olarak katıldı. Uzunoğlu, bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler verdi ve yaşlanmanın fiziksel ve zihinsel boyutları üzerine önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca yaşlıların sorularını yanıtlayan Uzunoğlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşlanma süreci için ipuçları verdi.

Kronik hastalıkların yaşlılık üzerine etkisi, demans ve zihinsel hastalıkların artışındaki etken ve bunlarla mücadele yöntemlerini anlatan Uzunoğlu, yaşlılığın bir hastalık olarak değil, doğal bir süreç olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Uzunoğlu, "Yaş alırken merakın, ilginin ve hevesin korunması zihinsel sağlığın temel taşlarıdır. Yaşlanma sürecini anlamlı kılmanın yolu, merakımızı kaybetmemekten geçer" dedi.