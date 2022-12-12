Sakaryalı eğitimci ve ‘Kilim Kodluyorum’ kitabının yazarı olan Berrin Tercan, TÜYAP Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Sakaryalı eğitimci ve ‘Kilim Kodluyorum’ kitabının yazarı olan Berrin Tercan, TÜYAP Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Pandeminin ardından 2 yıl sonra tekrar açılan TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı misafirlerini ağırladı. Birçok kitapseverin akınına uğrayan fuarda aynı zamanda yazarlar ve okurları da bir araya geldi. Bu çerçevede Sakaryalı eğitimci Berrin Tercan’ın yeni çıkarttığı ‘Kilim Kodluyorum’ adlı kitabı bu fuarda tanıtıldı. Tercan, Çocukların kültürel ve kodlama okuryazarlığı kazanmalarını sağlamak adına bu kitabı çıkarttıklarını ifade etti. Okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayan Tercan, “Dr. Murat Altun ve Ressam Özgül Önalan ile birlikte çocuklarımızın kültürel kodlarımızdan beslenerek ‘kültür ve kodlama okuryazarlığı’ kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırladığımız kitabımıza gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bizi bugün yalnız bırakmayan yakınlarımıza ve okurlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.