Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesine gönderdiği veteriner ekibi Antakya’da enkaz altından çıkan can dostlarına tıbbi destek sağlıyor. Malzeme ve ekipman yüklü mobil tedavi aracıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir ekibi günde ortalama 300 hayvanı muayene ederken 20 evcil kediyi ise çipli hayvan sisteminden sahiplerine kavuşturdu. Almanya’dan gelen veteriner hekimlerle de ortak çalışma yürüten Büyükşehir ekibi depremzede hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi enkazdan kurtarılan can dostlarımız için 3 kişilik profesyonel bir ekibi deprem bölgesinde görevlendirdi. Antakya’da çalışmalarına başlayan ekip günde ortalama 300 hayvana tıbbi müdahalede bulunuyor. İhbarlar üzerine harekete geçen ekip topladıkları can dostlarımızın kontrolünü ve genel muayenesini gerçekleştirdikten sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Antakya’da bulunan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırıyor. Toplanan ve vatandaşlar tarafından merkeze getirilen can dostlarının çiplerinin olup olmadığı kontrol ediliyor, çipli hayvanların sahiplerine ulaşılıp teslim ediliyor. Büyükşehir ekibi şu ana kadar 20 kediyi çip sistemi üzerinden sahiplerine kavuşturdu.