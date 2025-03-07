Sakarya Büyükşehir Belediyesi tekvando sporcuları, Kütahya’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Grup Müsabakaları il seçmelerinde önemli bir başarıya imza attı. Birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele veren 4 sporcu şampiyon olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcuları, Kütahya’da mindere çıktı. Yıldızlar Türkiye Grup Müsabakaları il seçmelerinde ter döken sporculardan Fatma Çetinkaya 33 kilogramda, Ecrin Yılmaz 41 kilogramda, Tuana Balkan 44 kilogramda ve Zeynep Bulanık 59 kilogramda şampiyon olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Grup Müsabakaları il seçmelerinde gösterdikleri performansla şampiyon olan sporcularımızı kutluyor, grup müsabakaları yolunda kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.