MEB, AFAD iş birliği ile Türk Japon Vakfı tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen “Afet Risk Azaltma Proje Yarışması”nın 9 Şubat’ta Ankara’da düzenlenen Türkiye Finali’nde 5 projeyle yarışan Sakaryalı öğrenciler; bir 2.lik, dört 3.lük ile finale damgasını vurdu.

SAKARYA (İGFA) - İlkokulu kategorisinde danışmanlığını Şenol Uçarsu’nun yaptığı Adapazarı Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Şeyma Kayınoğlu “Risko İle Güvende Kal” projesiyle Türkiye 2.liğini elde etti.

Adapazarı Atatürk İlkokulu’ndan danışmanlığını Seher Uçarsu’nun yaptığı 3.sınıf öğrencilerinden İnci Karen Han ve Bengü Liva Han “Risk Avı”; danışmanlığını Mesut Fidan’ın yaptığı 3. sınıf öğrencisi Ceren Özkara Yaka “Çiçeğin Afet Halısı” ve danışmanlığını Ergül Şahin’in yaptığı 2. sınıf öğrencisi AyzaPazaşoğlu “Bir Bilmece Bir Afet” projesiyle Türkiye 3.lüğünü kazandılar.

Ortaokul kategorisinde Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nden danışmanlığını Serkan Aydoğdu’nun yaptığı Hilal Güneş, Sare Eliz Cengiz ve Elif Berra Güner hazırladıkları “Sarsıntı Kahramanı” adlı projeyle Türkiye 3.lüğünü elde ettiler.

Maarifin Üretken Yönünü Yansıtan Öğrencilerimizle Gurur Duyuyoruz

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, finalde Sakarya’yı beş farklı proje ile temsil eden ve derece elde eden öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik etti. Bakırtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedeflediği yaşanabilir çevreyi inşa etme sürecinde projelerle çözüm üreten, maarifin üretken yönünü yansıtan öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti.