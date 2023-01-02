Sakarya’da yaşayan 83 yaşındaki Şaziye Karışmaz’ın ördüğü 20 çift çorap ile mendiller, Bayburt’taki Mehmetçiğe ulaştırıldı.

Sakarya’da yaşayan 83 yaşındaki Şaziye Karışmaz’ın ördüğü 20 çift çorap ile mendiller, Bayburt’taki Mehmetçiğe ulaştırıldı.

Söğütlü ilçesine bağlı Soğucak köyünde ikamet eden Karışmaz, kış mevsimi dolayısıyla Mehmetçik için çorap örmeye başladı. Malzemeleri kendi imkanlarıyla temin eden Karışmaz, tamamladığı çorapları Bayburt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan askerlere hediye etmek üzere Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Bayburt’a gönderilen hediyeler düzenlenen programla Vali Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Albay Taha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun tarafından askerlere dağıtıldı. Şaziye Karışmaz, programa görüntülü bağlanarak, "Vatanımız sağ olsun. Askerlerimiz var olsun. Askerlerimiz vatanımızı koruyor. Sağ olsun, var olsunlar. Allah ömür verirse sağ oldukça yine örüp yine yollarım." dedi.

Vali Epcim de kentte çok soğuk bir gece yaşadıklarını belirterek, Karışmaz’a hitaben şunları ifade etti:

"Fakat senin bize yaptığın iyilik sayesinde bütün jandarmadaki arkadaşlarımız ısındı. Çok duygulandık. Sizleri çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Devletimiz adına size teşekkür ediyorum. Jandarma çok önemli bir teşkilattır. Hepimizin üzerinde bıraktığı duygusal izler vardır. Bu manada bizlere bu güzelliği yaşattığın için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugün yeni yıla giriyoruz. Yeni yılda Allah’tan sana sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum, ellerinden öpüyorum."