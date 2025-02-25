Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, AyYıldızlı forma altında yeni bir başarıya daha yelken açıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı sporcularından Zümra Rezzan İm, ay yıldızlı forma altında Karadağ’da mindere çıkacak.
28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde Karadağ’ın Budva şehrinde gerçekleştirilecek Büyükler Balkan Karate Şampiyonası’na katılacak temsilcimiz, 55 kilogramda mücadele verecek.
Milli Takım kafilesi 26 Şubat Çarşamba günü İstanbul’dan hareket edecek.
Kaynak: İGF