Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Bilecik’te gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Marmara Judo Ligi Şampiyonası’nda 24 kiloda şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, başarılarını bir yenisini daha ekledi. Bilecik’te yapılan Minikler ve Yıldızlar Marmara Judo Ligi 3. Etap Şampiyonası’nda mindere çıkan başarılı sporcu, 24 kilogram bayanlar kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Aydön, bu başarıyla Sakarya’ya önemli bir gurur yaşatırken kariyeri için yepyeni bir sayfa açtı.