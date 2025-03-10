Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Eren Ülkü, Arnavutluk’ta düzenlenecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Eren Ülkü, Arnavutluk’ta düzenlenecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Sakarya’ya ve ülkesine büyük bir gurur yaşatmak için mindere çıkacak. Genç sporcu, Sakarya’nın bu alandaki başarı grafiğini yükseltmek ve şehrine kritik bir galibiyet kazandırmak için müsabaka öncesi yoğun bir hazırlık süreci geçirmişti.

8 ve 14 Mart arasında düzenlenecek şampiyonada grekoromen stil 72 kilogramda mindere çıkacak olan Ülkü, hem şehrimizi hem de Ay Yıldızlı bayrağı temsil edecek.

Şampiyona yoluna mutlak şampiyonluk hedefiyle çıkan Eren Ülkü, kariyerine Avrupa Şampiyonluğu derecesini kazandırıp şehre şampiyon olarak dönmek istiyor.