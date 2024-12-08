Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Kaynarca Turnalı Hacı Osman Akgün İlköğretim Okulu’nda miniklere ambulans içinde uzmanlar eşliğinde sağlıkta ilk müdahaleyi öğretti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı.

Kaynarca Turnalı Hacı Osman Akgün İlköğretim Okulu’nu nakil ambulansıyla ziyaret eden Büyükşehir ekibi, çocuklara sağlık müdahalesini, ilk yardım tekniklerini öğretti.

Çocuklara olası bir durumda hastalara ya da kazazedelere doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabileceği burun kanaması, hava yolu tıkanıklığı gibi durumlara karşı da doğru adımların nasıl atılacağını öğrenene çocuklar, erken yaşta önemli bir bilinç kazanırken, sağlık ekipleri, nakil ambulansı içerisinde kullanılan cihazları öğrencilere detaylı bir şekilde tanıttı.

Eğitim sonunda her çocuğa ilk yardım çantası hediye etti.