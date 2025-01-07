Sakarya Büyükşehir Spor Kulübünün kick boks ve taekwondo takımları, 21 sporcuyla Türkiye şampiyonalarında derece elde etmek için ter dökecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlara sporcu göndermeye ve şehre yeni başarılar kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Spor Kulübü, yeni yılın ilk organizasyonları olan Türkiye Kick Boks Şampiyonasına 9 sporcuyla, Türkiye Taekwondo Şampiyonalarına ise 12 sporcuyla katılacak. Her biri kendi alanlarında önemli dereceler ve başarılar kazanan 21 sporcu, şampiyonaya Sakarya imzasını atacak ve en iyi sonuç için ter dökecek.