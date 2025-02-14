Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik düzenlediği eğitim ve tanıtım gezilerine devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Ozanlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin konuk olduğu gezide,suyun arıtılma sürecinden sınav kaygısıyla baş etmeye, adrenalin dolu parkurlardan hayvan barınağı ziyaretine kadar öğrenciler dolu dolu bir tecrübe yaşadı.

Sınav kaygısı ve baş etme yolları

Gezi ilk olarak Psikolojik Danışman Barış Barut tarafından Yeşilay Gençlik Merkezi binasında, “Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları” konulu bir seminer ile başladı.

Karşılıklı sohbet eşliğinde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere sınav sürecinde yapmaları gerekenler anlatıldı. Gençler kaygılarını paylaşarak, uzmandan sınav stresini yönetme konusunda önemli deneyimler kazandı.

Suyun arıtma yolculuğu

Gezinin ikinci durağı ise SASKİ Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisleri oldu. Öğrenciler uzmanlar eşliğinde suyun arıtma sürecini ve musluğa ulaşana kadar geçirdiği yolculuğu ayrıntılarıyla incelediler.

Arıtma aşamalarında kullanılan gelişmiş teknolojiyi ve titiz çalışmaları gözlemleyen öğrenciler, su kaynaklarının verimli bir şekilde korunmasının önemini öğrendiler.

Maceraya yolculuk ve sevgi dolu anlar

Gezi daha sonra Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ve Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ziyaretiyle devam etti.

Macera Park’ın adrenalin dolu parkurlarında eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, zorlu etapları başarıyla tamamlayarak heyecan dolu anlar yaşadı.

“Farklı bir deneyim yaşadık”

Geziye katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden lise son sınıf öğrencisi Mustafa Miraç Pehlivan, “Sınav sürecinde neler yapabileceğimizi ve stresle nasıl başa çıkacağımızı öğrendiğimiz seminer bizim için son derece faydalıydı. Ardından su tesislerinde suyun işlenme sürecini ve yolculuğunu yerinde görerek çok önemli bilgiler edindik. Macera Park’ta ise heyecan dolu ve eğlenceli anlar yaşadık. Günün sonunda, hayvan barınağını ziyaret ederek sevimli dostlarımızla vakit geçirdik ve hasta hayvanların iyileşme süreçleri hakkında bilgi sahibi olduk” dedi.

Programın son durağı olan hayvan barınağında ise sevimli dostlarla vakit geçiren gençler, hayvanlara sevgiyle yaklaşarak unutulmaz bir günün keyfini çıkardı.