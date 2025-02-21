Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışıyla ilgili raporu yayınlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk andan bu yana kırsalda ve şehir merkezinde yoğun karla mücadele mesaisine başladı.

YOLBAK ekipleri, 40 araç ve tam teşekküllü 80 kişilik ekip ile şehrin 16 ilçesinde ve merkezinde gece saatlerinden bu yana tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

Bu çalışmalar neticesinde onlarca grup yolunda yoğun kar yağışına rağmen ulaşımda aksama olmadı ve saat 13.30 itibarıyla hazırlanan kar raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sakarya'da etkili olan kar fırtınasıyla birlikte şehir gece saatlerinden itibaren yoğun bir kar yağışıyla buluşmuştur. Kırsalda çok kuvvetli ve merkezde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı için teyakkuza geçen ekiplerimiz karla mücadele çalışmasını aralıksız olarak sürdürmektedir. Hummalı çalışma sonucu grup yollarının birçoğunda ulaşımda aksama söz konusu olmazken kırsal mahallelerde sabah saatlerinden itibaren 45 kapalı grup yolunun 24'ü ulaşıma açılmış ve 21'inde ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi ve vatandaşımızın huzuru, güvenliği için mesaimize 24 saat devam ediyoruz" denildi.

Öte yandan Sakarya'da kış lastiği bulunmayan hiçbir aracın trafiğe çıkarılmaması hususu vurgulanırken motosikletliler, motokuryeler, elektrikli ve normal scooterların kesinlikle yollara çıkmaması gerektiği hatırlatıldı.