Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü paydaşlığında ev ve süs hayvanı satışı yapan işletmecileri iş yeri kurma-açma, hayvan ekolojisi, hayvan davranışları, hayvan bakımı gibi konularda eğitim vererek sertifika sahibi yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü paydaşlığında, ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barındırma konularına ilişkin sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

OSM’DE SERTİFİKA ALDILAR

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) düzenlenen detaylı eğitimlerin ardından katılımcılar, pet shop ve benzeri iş yeri açabilmek için gerekli olan sertifikalarını aldı.

Eğitimlerde Büyükşehir veteriner hekimleri tarafından ev ve süs hayvanlarının bakımıile beslenmesi hakkında katılımcılara geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

BİLİNÇLİ HAREKET ETMEK ÖNEMLİ

Hayvan sağlığını korumak için doğru bakım, beslenme ve hijyenin önemi vurgulanırken, işletme ve hayvan sahiplerinin bilinçli hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, ev ve süs hayvanlarıyla ilgili işletmelerin ruhsatlandırma süreçlerindeki yasal zorunluluklar detaylıca ele alındı.

RUHSATLANDIRMA, HAYVAN HAKLARI VE YAŞAMI

Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, ruhsatlandırma sürecini anlattı ve. Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ise hayvan hakları ve doğal yaşamı koruma mevzuatını ele aldı.

Tüm süreçlerle ilgili bilgi sahibi olan işletmeciler, önemli bir bilinç ve sertifika kazanmış oldu.