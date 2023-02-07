Depremin ardından 66 kişilik UMKE ve Acil Sağlık Hizmeti personelini bölgeye yollayan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, bu kez de gönüllü olarak bölgeye gitmek isteyen 160 kişilik sağlık personelini uğurladı.

Depremin ardından 66 kişilik UMKE ve Acil Sağlık Hizmeti personelini bölgeye yollayan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, bu kez de gönüllü olarak bölgeye gitmek isteyen 160 kişilik sağlık personelini uğurladı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem için afet bölgesine tıbbi yardım ve sağlık personeli sürüyor. Depremin ardından 8 UMKE, 9 Acil Sağlık Hizmeti ekibi olmak üzere 66 kişilik ekip gönderen Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, aralarında doktorlar ve hemşirelerin de bulunduğu 160 sağlık personelini daha deprem bölgesine gönderdi. Beyin cerrahı, anestezi, ortopedi, kadın doğum, genel cerrah ve ameliyat ekiplerinin de bulunduğu sağlık personeli Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) önünden alkışlar eşliğinde otobüslere binerek bölgeye doğru hareket etti.

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda bölgeye gidecek ekibin ulaşımı İstanbul’dan uçakla sağlanacak. Ayrıca, personel desteğinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gitmek üzere hazırlanan tıbbi malzeme dolu bir tır yola çıkarken, deprem bölgesine gidecek olan iki ambulansın içi ilaç ve battaniyenin yanı sıra hayırseverlerin desteğiyle gıda yardımıyla dolduruldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yine bölgedeki personelin ihtiyaçlarını karşılamak için bir kamyon gıda yardımı daha gönderileceği belirtildi.

“Tüm personelimiz gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istiyor”

Deprem bölgesine gidecek sağlık ekibini uğurlamaya giden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, afet bölgesinde acil ihtiyaçları gidermek için tüm yurtta olduğu gibi ilde de her imkanın seferber edildiğini söyledi. Öğütlü, "İnanın tüm personelimiz gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istiyor. Bu anlamda personelimizi zor tutuyoruz. Depremin hemen ardından UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetinden oluşan 66 kişiyi ekibimiz bölgeye gitti. Bakanlığımızın koordinasyonu doğrultusunda ihtiyaç oldukça ekip göndereceğiz. Bütün giden arkadaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.