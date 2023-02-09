Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük tahribata sebep olan deprem sonrasında Sakarya’dan bölgelerde bin 219 kişi, 5 arama kurtarma köpeği ve 245 araç görev yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük tahribata sebep olan deprem sonrasında Sakarya’dan bölgelerde bin 219 kişi, 5 arama kurtarma köpeği ve 245 araç görev yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük tahribata sebep olan deprem sonrasında Sakarya’dan birçok kamu, kuruluş bölgeye gitmek ve yardım etmek için seferber oldu. Bu çerçevede AFAD Sakarya İl Müdürlüğü sosyal medyasında şehirden deprem bölgesine giden kurum ve kuruluşların sayısını yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan yazıda, “Sakarya ilimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle Afet bölgesinde. Depremin ilk saatinden itibaren AFAD İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, ilimizin tüm imkan ve kabiliyetleri Afet bölgesine seferber edildi. İl Müdürümüz Hüseyin Kaşkaş’ın da görevlendirildiği afet bölgesine, depremin ilk saatinden bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, özel kuruluşlar, yerel yönetimler ve AFAD Gönüllüleri olmak üzere toplam bin 219 kişi, 5 arama kurtarma köpeği ve 245 araç görev yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.