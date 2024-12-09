Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanlarda yol güvenliğini artırmak adına başlattığı “V Kanal” çalışmalarında son olarak Söğütlü, Karasu ve Akyazı’da toplam 9 mahallede 13 kilometre v kanal imalatı gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal alanlarda yol güvenliğini artırmak adına başlattığı ‘V Kanal’ çalışmalarına devam ediyor.

Yağmur sularının yollara zarar vermemesi için gerçekleştirilen çalışmalarda son olarak Söğütlü, Karasu ve Akyazı’da toplam 9 mahallede v kanal imalatları tamamlandı.

SÖĞÜTLÜ, KARASU, AKYAZI

Milli servet olan yolların uzun ömürlü kullanılabilmesi ve yol güvenliğini artırmak adına YOLBAK ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘V Kanal’ imalatları Söğütlü, Karasu ve Akyazı ilçelerinde devam etti.

Söğütlü’de Yeniköy, Akyazı’da Merkezyeniköy ve Pazarköy, Karasu’da ise Karanlıkdere, Kızılcık, Yenidoğan, Ortaköy, Ardıçbeli ile Hürriyet Mahallesi’nde tamamlanan “v kanal” imalatlarıyla toplam 13 kilometrelik güzergâh güvenli hale getirildi. Planlanan program dahilinde Akyazı ve Karasu’da çalışmalar devam ediyor.

9 MAHALLEDE TAMAM

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “V kanal çalışmalarımızla yolların ömrünü uzatıyor, yağmursularıyla taşınan malzemelerin tahliyesini kolaylıkla yapabiliyoruz. Yollarımızın ömrünü uzatmak ve güvenli ulaşım için çalışmalarımızı son olarak Söğütlü, Akyazı ve Karasu’da olmak üzere 9 mahallede tamamladık” ifadelerine yer verildi.