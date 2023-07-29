Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan, karadan ve havadan müdahale edilen orman yangını yaklaşık 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında yaklaşık 15 hektar alan kül oldu.

Hacıyakup Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormana yayılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, tedbir amaçlı sağlık ekibi ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler hem karadan hem havadan yangını söndürmek için seferber oldu. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 su tankeri, 6 arazöz, yaklaşık 100 personel, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 5 itfaiye aracı, 3 tanker ve 35 personel yangına müdahale etti. Takribi 15 hektarın yandığı değerlendirilen yangın yaklaşık olarak 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

“Korku içindeydik korktuğumuz başımıza geldi”

Takribi 15 hektarın yandığı değerlendirilen yangını söndürmek için bölgeye gelerek yardımcı olan Bayar Çakıroğlu, “Saat 18.00 sıralarıydı bizde işten çıktık ve yoğun bir duman gördük. Bizde vatandaş olarak ekiplere yardım etmeye geldik. Ekipler canla, başla mücadele verdiler ve yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. İki tane helikopter geldi ve yangına müdahale ettiler ve kısa sürede kontrol altına alındı. Bizler vatandaşlar olarak soğutma çalışmaları yapan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok üzücü bir olay, televizyonlarda seyrediyorduk bizde orman köylüsü olarak her gün korku içindeydik korktuğumuz başımıza geldi ama iyi bir çalışma oldu ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Helikopterler gelmeseydi çok ciddi anlamda orman yangını olurdu artı olarak rüzgarın olmaması avantaj oldu. Rüzgarda olmuş olsaydı bu yangının önüne geçilmezdi” dedi.