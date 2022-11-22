Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı.

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