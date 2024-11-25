Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşın ve esnafın huzurunu korumak için en işlek cadde ve sokaklarda denetim yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir merkezinde vatandaşın huzurunu ve ticaretini korumak, sükunu sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

EŞ ZAMANLI DENETİM

Çalışmalar son olarak şehrin merkezindeki en işlek caddeler, sokaklar ve bulvarlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnafı uyardı, seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik bir dizi denetim yaptı. Kaldırımlara park ederek, yaya ulaşımı ve güvenliğini tehlikeye sokan araçlara uyarılar yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR UYARIYOR

Kamusal alanların düzenini ve güvenliğini sağlayan Büyükşehir, kent merkezinde huzuru bozacak davranışlar sergileyen ve yaya yollarını işgal eden kişileri uyardı. Mevzuata aykırı hareket eden kişilere ise kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çok sayıda ekip tarafından tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada, “Kaldırımlara araç park eden vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Yaya güvenliğini tehlikeye sokan, ulaşımı aksatan parklanmalara karşı denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca şehir estetiği için esnaflarımızı da kaldırım ve kamusal alanların işgaliyle ilgili duyarlı olmaya davet ediyoruz. Zabıta teşkilatımız şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarına, denetimlerine devam edecek” denildi.