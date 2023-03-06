Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Sakarya’nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Sakarya’nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nin yüksek kesimleri ile bin 725 rakımlı yaylasında gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.