Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Kültür Sanat Takvimi’nde yer alan “Yetenek Avcısı”isimli çocuk oyunu, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM)minik izleyicilerine kahkaha dolu anlar yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği tiyatro etkinlikleri, Kasım Ayı Takvimi’nde de minik izleyicilere tebessüm olmaya güldürmeye devam etti.

MiniklerSosyal Gelişim Merkezi (SGM) salonunda sahnelenen “Yetenek Avcısı” tiyatro oyununda buluştu.

Uray Sanat Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen ve çocuklardan tam not alan oyun, iki ayrı seansta minik izleyicilere keyifli bir seyir sundu.

Çocukların büyük bir heyecanla takip ettiği oyun, kahkahalarla, neşe dolu bir atmosferle geçti.

Yetenek Avcısı Tiyatro Oyunu, dayanışma, özgüven ve yetenek keşfi gibi önemli temaları eğlenceli bir şekilde minik izleyicilere aktardı.

Çocuklar eğlenirken değerli bilgiler öğrendi,keyifli bir güne dönüştü.