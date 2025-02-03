SASKİ, 15 Temmuz Camili Mahallesi’nin atık su altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 6 bin metrelik yeni hat projesine hız kazandırdı. Nüfusu her geçen gün artan Köyiçi bölgesinde başlatılan çalışmalar kısa sürede yüzde 50 seviyesine geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nin atık su altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin yoğun mesai harcayarak yürüttüğü projenin yüzde 50’si tamamlandı.

Son 3 bin metrelik kısmında çalışmaların devam ettiği proje tamamlandığında bölgenin atık su altyapısı güçlendirilecek, daha sağlıklı vesürdürülebilir bir altyapı hizmeti sunulacak.

200 parsel bacası ve paket terfi merkezi inşa edilecek

Camili Mahallesi Köy İçi Mevkii’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 bin 400 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı ve 650 metre uzunluğunda terfi hattı inşa ediliyor. Bölgedeki suyun düzenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için 200 parsel bacası ve bir adet paket terfi merkezi inşa edilecek.

“Atık sular kayıpsız şekilde taşınacak”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, altyapı yatırımlarının şehir genelinde devam ettiği vurgulanarak, “Camili Mahallesi’nde yürütülen çalışma ile bölgenin atık su altyapısını güçlendirecek ve bölgenin gelecek ihtiyaçlarını da karşılayacağız. 6 bin 50 metrelik hattın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin atık sularını kayıpsız şekilde Karaman Atık Su Arıtma Tesisimize ulaştıracağız” ifadeleri kullanıldı.