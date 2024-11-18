Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında şair ve yazar Ahmet Murat Özel şiir ve edebiyat tutkunlarıyla buluşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım kültür takvimi kapsamında sanat ve edebiyatın önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Programlar kapsamında edebiyatseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan Şair ve Yazar Ahmet Murat Özel, kültür sanat etkinliklerinin konuğu olacak.

Ünlü yazarın eserleri arasında yer alan ve aynı zamanda programın konusu olan “Taşı Taşırmak” adlı söyleşi ve imza programı, 19 Kasım Salı günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM)gerçekleşecek.

Edebiyat ve şiire tutkun Sakaryalılar, saat 19.00’da başlayacak olan programda felsefeden sanata, mimariden tasavvufa kadar birçok konuyu dinleyecek.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada kültür etkinliğine tüm Sakarya davet edildi.

