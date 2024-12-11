Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yabancı turistleri taşıyan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.Y. kontrolündeki 34 EFG 611 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü. Meydana gelen kazada sürücü M.E.Y. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.A. ve S.E. isimli yabancı turistler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.