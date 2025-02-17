Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Kültür Takvimi çerçevesinde Sakaryalı sanat dostları unutulmaz bir akşam geçirecek. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla "Efsaneler Konseri" gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, 18 Şubat Salı günü iki özel programla sanatseverleri buluşturuyor. Bu çerçevede ilk program, saat 19.30’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek olan "Efsaneler Konseri"nde Kent Orkestrası, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca’nın eserlerini seslendirecek. Bu özel konserle, müzikseverler efsanevi sanatçıların unutulmaz şarkılarıyla nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Aynı gün saat 20.00’de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde 1001 Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan "Salaklar Sofrası" adlı tiyatro oyunu izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Fransız yazar Francis Veber’in kaleme aldığı bu komedi oyunu, zekice kurgusu ve eğlenceli diyaloglarıyla izleyenleri kahkahaya boğacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Tüm sanatseverlerimizi 18 Şubat Salı günü gerçekleştireceğimiz, Konser ve Tiyatro gösterimine davet ediyoruz" denildi.