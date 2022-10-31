Sakarya’da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken 121 şüpheli de yakalandı.

Sakarya’da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken 121 şüpheli de yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 121 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 125 gram esrar, 1 kilo 605 gram metamfetamin, 655 gram skunk, 65 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram eroin, 18 uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 27 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.