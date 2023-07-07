Sakarya’da polis ekiplerince Haziran ayı içinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Haziran ayı içinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 86 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 kilo 453 gram metamfetamin, 287 gram eroin, 142 gram sentetik uyuşturucu, 138 gram esrar, 106 gram skunk, 99 adet uyuşturucu hap, 3.27 gram kokain, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 246 adet mermi, 4 ruhsatsız tüfek ve 15 adet kartuş ele geçirildi.