Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde Adapazarı ilçesinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda; 2 kilo 230 gram esrar, 54 gram takoz esrar, 3,20 gram skunk, 63 kök Hint keneviri, 24 gram sentetik uyuşturucu, 8,20 gram metamfetamin, 11 gram kokain, 6 tabanca, 1 tüfek ile 28 adet fişek ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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