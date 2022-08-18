Sakarya’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 518 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 518 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Akyazı ve Kocaali ilçesinde yaşayan 2 şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Kocaali Şerbetpınarı Mahallesinde B.T.’nin evinin yanında bulunan mısır tarlasında boyları yaklaşık 2 buçuk metre olan 18 kök kenevir bitkisi, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi’nde ikamet eden M.K.’nın ev ve bahçesinde 500 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı.