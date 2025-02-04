Sakarya’da Ocak ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Rahmi Doğan tarafından açıklandı. Kilolarca uyuşturucu madde ile 970 adet cinsel içerikli ürün ve ilacın ele geçirildiği operasyonlarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ikamet ve 1 işyeri komisyon kararı ile mühürlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ocak ayı içerisinde yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği ‘Aylık Asayiş Bilgilendirme’ toplantısı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Doğan, son bir ay içerisinde şehirde güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Sakarya’nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 01-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaları aktaran Vali Rahmi Doğan, "Ocak ayı içerisinde bin 137 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 76 kilo 701 gram metamfetamin maddesi, 5 kilo 853 gram bonzai maddesi, 5 kilo 85 gram esrar maddesi, 571 adet uyuşturucu hap, 556 gram amfetamin maddesi, 115 gram bonzai hammaddesi, 101 gram skunk maddesi, 39 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 28 gram kokain maddesi, 22 adet hint kenevir bitkisi, 14 adet hassas terazi, 1 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 89 bin 110 TL nakit para ele geçirildi" dedi.

"970 adet cinsel içerikli ürün ve ilaç ele geçirildi"

Ayrıca bu tarihler arasında 2 milyon 178 bin 670 adet dolu ve boş makaron ele geçirildiğini de belirten Vali Doğan, "Ocak ayı içerisinde 3 bin 70 kilo açık tütün, 3 bin 481 gümrük kaçağı sigara, 970 adet cinsel içerikli ürün ve ilaç, 500 adet arama verici kit, 250 adet gümrük kaçağı parfüm, 240 adet elektronik sigara, 240 litre kaçak alkol, 126 adet otomobil parçası, 62 adet sahte altın, 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 9 adet tarihi eser, 6 adet dedektör, 75 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet ruhsatsız tüfek, 27 adet kurusıkı tabanca, 394 adet değişik çap ve markalarda mühimmat, çalıntı 1 otomobil ve 5 motosiklet ile birlikte 100 bin TL değerinde ziynet eşya ele geçirildi" diye konuştu.

"Fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ikamet ve 1 işyeri mühürlendi"

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 32 şüphelinin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı çerçevesinde ise 9 organizatör ile 495 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapıldığını ifade eden Vali Doğan, "Kumar oynatan 1 şahsa adli, oynayan 4 şahsa idari işlem yapılmış, 1 işyeri 10 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ikamet ve 1 işyeri komisyon kararıyla mühürlenmiş, 1 şahsa adli işlem yapılmış, 11 şahsa idari işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 400 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan; 339 şahsın 0-5 yıl arası, 43 şahsın 5-10 yıl arası, 15 şahsın 10-20 yıl arası ve 3 şahsın ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşılmıştır" şeklinde konuştu.

"90 milyon 184 bin 710 TL idari para cezası karar tutanağı düzenlendi"

Trafik denetimleri ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmaları aktaran Vali Rahmi Doğan, "215 şahsa sorgu yapılmış, 49 adet deniz aracı kontrol edilmiş, 5 bin metre yasa dışı balıkçı ağına el konularak 1 milyon 286 bin 932 TL idari para cezası uygulanmıştır. 8 adet balıkçı gemisinde bulunan 105 bin 85 litre yakıta ÖTV’siz yakıt denetimi gerçekleştirildi. 3 adet balıkçı gemisinde bulunan 5 bin litre yakıta ulusal marker denetimi yapılarak 40 şahsa ise yasal işlem uygulandı. Yapılan trafik denetimlerinde 237 bin 982 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 28 bin 690 araca yasal işlem yapılarak; bin 655 araç ve 476 sürücü trafikten men edildi. Abartı egzozdan 195 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 297 araca, alkol/uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 266 sürücüye, hatalı parktan 3 bin 494 araca cezai işlem uygulandı. 187 araç otoparka çekilirken, toplam 90 milyon 184 bin 710 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. Huzurumuzu korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına suç ve suçlularla mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.