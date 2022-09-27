Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonların birinde ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan şahıslar dron ile tespit edilerek yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarla şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. Bu çerçevede 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 103 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 adet extacy, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Narkotik köpeği ’Kendal’, zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

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