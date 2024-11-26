Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, C.C.’ye ait binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.