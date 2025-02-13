Sakarya Büyükşehir BelediyesiSAMEK’in seçkin Türk Sanat Müziği Korosu, SAÜ Kongre Merkezi’nde 4 aylık bir hazırlık süreci sonunda verdiği konser, müzik severleri sanat müziğinin zarif tınıları arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkararak şölene dönüştü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Takvimi, SAMEK kursiyerleri tarafından icra edilen Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti.

Müzik şöleni

Kurs bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosu’nun SAÜ Kongre Merkezi’nde verdiği konser adeta bir müzik şölenine dönüştü.

Konsere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral ve çok sayıda davetli katıldı.

4 aylık hazırlık süreci

Kişisel, kültürel ve sanatsal becerileri geliştirmeye yönelik birçok kursun verildiği SAMEK’te eğitim alan kursiyerler, hünerlerini bu seçkin gecede sergiledi.

Şef Orçun Üretmen’in ve 40 kişilik SAMEK kursiyerlerinin 4 aylık emeği sonucunda sahnelenen programın sunuculuğunu ise Nihan Özbakır Üretmen yaptı.

Büyükşehir Kent Orkestrası

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’ndan ritimde Şahin Akgül, kontrbasta Deniz Başay, gitarda Ali Can Kalkan, klavyede Türker Ergün, neyde Yunus Uray, kemanda Mustafa Beyazçiçek ve misafir sanatçılar Ümit Günakar, Tuncay Kardaş, Metin Gülsünsanatseverlere unutulmaz bir gece sundu.

Hicaz makamından eşsiz eserlerin sergilendiği konsere yüzlerce musiki sever katıldı.