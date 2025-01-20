Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimler devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi geleneksel sanatları yaşatma ve koruma görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Şehrin sanat geleceğine yön verenGeleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde, tezhip sanatı can buluyor. Zarif işçilikle modern bakış açılarının harmanlandığı tezhip sanatında kursiyerler, günümüz bakışıyla bütünleştirerek geçmişle geleceği buluşturan eserler ortaya koyuyor.

Kursiyerler tezhip derslerinde kumaşa dokunan inci tanesi gibi, her çizgisiyle zarafet ve incelik yaratmayı, altın ve renkleri birleştirmeyi, en ince detaylara bile hayat vermeyi öğreniyorlar.

Geleneksel Sanatlar Merkezi’nde iki yıldır eğitim alan fizik öğretmeni 34 yaşındaki Büşra Köseler, “İki yıl önce kurslarına başladığım ihtisas merkezi sayesinde, tezhip sanatına olan sevgim daha da arttı. Buradaki hocalarımızın yönlendirmeleriyle bu yıl Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandım. Hocalarıma bana verdikleri destek ve rehberlik için çok teşekkür ediyorum. Onların yardımları, bu başarıya ulaşmamda büyük rol oynadı” dedi.

37 yaşındaki butik pastacı Derya Göçer, “Öğrenci olarak geldiğim bu şehirde, sanata olan ilgim vardı.Ancak bu alanda çok fazla çalışma yapan bir merkez yoktu. Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi ile tanışmak, benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Tezhip ve katı sanatı gibi alanlara olan ilgim sayesinde, burada akademik hocalarımızdan değerli eğitimler alıyorum. Geleneksel sanatlarla uğraşmak, insanın ruhunu ve gönlünü sakinleştirip, kalbini huzura kavuşturan bir deneyimdir. Hayatın koşuşturmacasından uzaklaşıp içsel bir dinginlik bulmamıza yardımcı olan bu sanatlar, aynı zamanda ruhumuzu da rahatlatıyor” dedi.