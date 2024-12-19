Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği metrobüs hattıyla ilgili ilk adım atıldı, ilk kazma vuruldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri proje için ilk kazmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın gözetiminde vurdu ve tarihi proje için çalışmalar başladı.

Sebahattin Zaim Bulvarı paralelinde yer alan yol için genişletme, menfez duvar, köprülerin yola göre inşası ve çevresine betonarme yapıların yapılması, kazı-dolgu işlemleri için yoğun mesai başladı.

1 milyar TL’lik yatırım

Başkan Alemdar’ın Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte takipettiği çalışmalar kapsamında 6 ile 8 metre aralığında yol yapılacak ve toplamda 17 kilometrelik metrobüsgüzergahı inşa edilecek. Bununla birlikte doğalgaz, enerji deplaseleri hazırlanacak, mevcut kavşaklarda ise revizyon çalışması gerçekleştirilecek. Maliyetin ise 1 milyar TL’yi bulacağı ifade ediliyor.

Yenikent ve Adapazarı arası 11 istasyon

Yatırımın güzergahları ve bölünmüş yol projeleri tamamlandı. Şehir Hastanesi, Cevat Ayhan Fen Lisesi, Camili, (Valilik)Karaman, (Evrenköy)Karakamış, Okullar Bölgesi,Yazlık-Şeker Mahallesi, Şeker Camii, Millet Bahçesi olmak üzere 11 istasyon planlandı.

35-50 bin arası yolcu

Günlük 35-50 bin arası yolcu taşıması planlanan metrobüsler 21 ve 19 metre uzunluğunda 200 yolcu kapasiteli olacak. Kavşak noktalarına geldiğinde ise sinyalizasyon önceliği metrobüslerde olacak.

Olası trafik kazalarını minimize etmek için metrobüs yolları trafik akışının gerçekleştiği yönde planlandı.

Alemdar’dan teşekkür

Başkan Yusuf Alemdar, destekleri için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan’a, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya’ya, İl Başkanı Yunus Tever’e ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile mesai harcayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.