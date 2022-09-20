Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, elektrik tarifelerine gelen güncelleme nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yüzde 50 oranında gerçekleşecek düzenlemenin sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacağını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, elektrik tarifelerine gelen güncelleme nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yüzde 50 oranında gerçekleşecek düzenlemenin sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacağını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana elektrik tarifelerine gelen güncelleme nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yapılacak düzenleme konuşuldu. Yüzde 50 oranında gerçekleşecek düzenlemenin sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, artan maliyetlerden dolayı yapılan zorunlu güncellemenin vatandaşlara en uygun haliyle yansıtılacağını ifade etti. Bir maddelik gündem maddesi ise meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

“Yatırımların devamlılığı için güncelleme zorunlu hale geldi”

Başkan Yüce, “2021 yılı Aralık ayından bugüne kadar elektrik fiyatlarında yaşanan artışlar gerçekleşti. Vatandaşlarımıza kaliteli içmesuyunu ulaştırmak ve projelerimizi devam ettirmek adına ödediğimiz elektrik faturasında artışlar yaşandı. Devamlılık arz eden yatırımlarımızın durmaması ve su - kanalizasyon hizmetlerimizin aksamaması için iyileştirme son derece elzem bir hal almıştır. Yapacağımız iyileştirme ciddi bir sübvanse içermektedir” dedi.

“Minimum oran olarak faturalara yüzde 50 gibi bir miktar yansıtacağız”

Yapılan iyileştirmenin içerisinde tüm imkanlarla beraber vatandaşın elektrikten kaynaklı fiyat artışlarının yüzde 50’sinin sübvanse edildiğinin altını çizen Yüce, “En uygun şartlarda tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımız yaptık. Çalışmalarımız neticesinde minimum oran olarak faturalara yüzde 50 gibi bir miktar yansıtacağız. Söz konusu maliyet artış rakamlarını ve elektrik giderlerini hesaplayarak günlerce yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda vatandaşlarımız için en iyisini yapmanın mücadelesini verdik. Bugün oylanan güncellemenin meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmesi alınan kararın zorunluluğunun ve bu zorunluluk karşısında maliyetinin altında ciddi bir tutarın sübvanse edildiğinin göstergesidir” diye konuştu.