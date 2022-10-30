Sakarya’nın Erenler ilçesinde alevlere teslim olan sünger fabrikasındaki yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika havadan görüntülendi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde alevlere teslim olan sünger fabrikasındaki yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan sünger fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı etkisi alan yangın itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlere teslim olan fabrika yaklaşık 2 saat verilen mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika havadan görüntülendi.