Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Herkes İçin Spor ve Her Yaşa Sağlık’ mottosuyla düzenlediği kadınlara ve çocuklara yönelik spor okullarında ikinci dönem kayıtları başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara ve çocuklara yönelik ücretsiz düzenlediği spor okullarının ikinci dönem kayıtları başladı.

Plates, Zumba, Step Aerobik, Yüzme ve Yakın Savunma Eğitimi olmak üzere 5 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde, anneler ve çocuklar birlikte bir yandan spor yapacak, diğer taraftan ise eğlenecek.

5 farkla branşta eğitimlerin verileceği programlarda sporu tüm kesimlere yaymak, kadınları ve çocukları hareketli bir yaşama teşvik etmeyi amaçlayan spor okullarının ikinci dönem kayıtları için belediyeden bilgi alınabilir.