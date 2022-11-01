Sonbahar ile birlikte ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Sakarya ormanlarında sararan yapraklarıyla oluşan yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Kartpostallık karelerin ortaya çıktığı sonbahar güzelliği havadan da görüntülendi.

Sonbahar’ın getirdiği tonlar ağaçlarda renk cümbüşü oluşturdu. Sakarya ormanlarında oluşan kartpostallık görüntüler ise kendine hayran bıraktı.

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