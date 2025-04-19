Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen yaklaşık 23 ton lor peyniri imha edildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. ‘Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans’ anlayışı ile denetimlerine devam eden ekipler, bir süt işletmesinde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit etti. İşletmeye idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen ürünler kontrol görevlisi ekiplerinin gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.