Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sis etkisini devam ettiriyor. Şehir merkezi ve birçok ilçede oluşan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürüyor.

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sis etkisini devam ettiriyor. Şehir merkezi ve birçok ilçede oluşan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürüyor.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının 10 derece ölçüldüğü şehir merkezi ve birçok ilçede sis sebebi ile görüş mesafesi 20 metrelere kadar düşüyor. Arifiye, Sapanca, Serdivan ve Erenler ilçeleri başta olmak üzere sisin etkili olduğu bölgede, trafikte sürücüler dikkatle ilerledi.