‘Bike Fest’ çerçevesinde gerçekleştirilen Tour Of Sakarya yol bisikleti yarışından sonra festivalin ilk konserinde sahne alan şarkıcı Sefo, alana akın eden 50 bini aşkın kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

‘Bike Fest’ çerçevesinde gerçekleştirilen Tour Of Sakarya yol bisikleti yarışından sonra festivalin ilk konserinde sahne alan şarkıcı Sefo, alana akın eden 50 bini aşkın kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali’nde heyecan devam ediyor. MTB Eliminatör Dünya Kupası’nın ardından bugün de Tour Of Sakarya yarışlarının ilk etabı gerçekleşti. Ödül töreni sonrasında ise festivalin ilk gününde şakıcı Sefo Sakarya Demokrasi Meydanı’nda sahne aldı. 50 binden fazla kişinin katıldığı konserde gençler, şarkıları Sefo ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Konser alanını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sefo’ya Sakaryaspor atkısı ile çiçek takdim etti. Sahnede konuşma yapan Yüce, “Unutulmaz bir ağustos ayının bizleri beklediğini söylemiştik. Açık hava etkinliklerimizle, Bike Fest’imizle, yarışlarımızla, Expo Sakarya’mızla birbirinden güzel programlarda buluşuyoruz. 3 gün daha devam edecek olan Tour Of Sakarya’ya herkesi bekliyoruz. Büyükşehir olarak daha güzel akşamlarda buluşmak için programlarınıza devam edeceğiz” dedi.