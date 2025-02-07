Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Takvimi, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) 1 film 1 söyleşi programıyla devam edecek.SAKARYA (İGFA) - Sanatseverler “Kış Işığı” filmini izledikten sonra Yazar Celil Civan’ın “Bergman Filmleri” söyleşisinde sanat yolculuğuna çıkacak. Program 8 Şubat Cumartesi günü OSM’de 19.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi, dolu dolu etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda 8 Şubat Cumartesi günü Ofis Sanat Merkezi yeni bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacak.

Bir film ve bir söyleşi programında yönetmenliğini Avrupa sinemasının önemli isimlerinden IngmarBergman’ın yaptığı ‘Kış Işığı’ filmi beyazperdeye yansıtılacak. Filmin ardından Celil Civan’ın “Bergman Filmleri” konulu söyleşisinde sanat yolculuğu söyleşi ile devam edecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm sanat dostlarının etkinliğe davetli olduğu ifade edildi.