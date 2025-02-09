Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü içerisinde hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı için gelinen son noktayı açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Adapazarı Karakamış’ta Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü içerisinde sokak hayvanları için hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’ye örnek olacak proje için 28 Şubat Cuma günü yapım ihalesine çıkacak.

Adapazarı Karakamış’ta bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin hemen yanında oluşturacakları 87 dönüm alandaki doğal yaşam kampüsünün içerisinde hayata geçirecekleri proje için 28 Şubat Cuma günü ihaleye çıkacaklarını kaydeden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, “Sahipsiz hayvanların sokaklarda değil, barınaklarda, doğal yaşam alanlarında olması için projeler geliştiriyor, adımlarımızı atıyoruz” dedi.

Başkan Alemdar, “87 dönüm alanda hem doğal yaşam hem de sosyal bir projeyi hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda Pati İzi uygulamamız ile sokak hayvanlarını sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz.Doğal Yaşam Kampüsü ile 8 bin 500 sokak hayvanına doğal yaşam ortamı sunacağız. İlk adımımızın ardından padok alanlarını da hızla tamamlayacak ve bu alanda Türkiye’de örnek bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Bölgenin en kapsamlı tesisi olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin hemen yanı başında 87 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek projede, ihale kapsamında 14 bin 500 metrekare alan içerisinde sahiplendirme alanı, pati kafe, pati shop, köpek parkı, özel yaşam alanları, açık hava amfi sahnesi, çocuk oyun alanları, çocuklar için hayvanlar alemi kütüphanesi, idari ve teknik donatı alanları yer alacak.