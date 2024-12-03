Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. SGM’de düzenlenen renkli etkinliklerde engelsiz yüreklerle öğrenciler buluştu. “Farklı Renkler, Tek Kalp” isimli programda özel çocuklar tüm çocuklarla kek yaptı, şarkılar söyledi, özel tasarımla sanatını konuşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Kalbini Aralık Tut” mottosuyla birçok etkinlik gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programlara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ömer Akçal, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, STK temsilcileri, öğrenciler, engelsiz yürekler ve aileleri katıldı.

FARKLI RENLER, TEK KALP

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen "FarklıRenkler, Tek Kalp" programı, özel gereksinimli çocuklarıve tüm çocukları bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Toplumsal entegrasyonugüçlendirmeyi, farkındalık oluşturmayı ve çocuklar arasında empati ile hoşgörü anlayışınıpekiştirmeyi amaçlayan programa, Erenler Özel Eğitim Anaokulu ve Ali Dilmen İlkokulu öğrencileri yer aldı.

ÇOCUKLARDAN BİRLİK MESAJI

Gün boyu birlikte vakit geçiren minik katılımcılar, mutfak atölyesinde kek yaptı, müzik atölyesinde şarkılar söyledi ve doku tasarım atölyesinde yaratıcı çalışmalar yapma fırsatı buldu. Her bir çocuk, farklı renklerdeki boyalarla kalp figürleri üzerinde baskı yaparak, toplumsal farkındalık ve birliktelik mesajı verdi.

GÖRME ENGELLİ BİREYLERDEN TİYATRO

Miniklerin doyasıya eğlendiği programlarda, Tuzla Sanat Galerisi Engelsiz Sahne Yürekleri’nin hazırladığı ve görme engelli bireylerin oynadığı tiyatro oyunu oldukça beğeni topladı. Çılgın Konak adlı tiyatro oyunuyla sahne olan programı, minikler ilgiyle takip etti.

