Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Takvimi "Erteleme Davranışı" semineri ve mini konser ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın manevi atmosferini sanatla yansıtıyor ve Ramazan Kültür Takvimi çerçevesinde birbirinden güzel programlar düzenliyor. 5 Mart Çarşamba günü saat 13.30’da Yenikent Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde Öznur Karataş Şan’ın sunumuyla Erteleme Davranışı semineri vatandaşlarla buluşacak. Motivasyonunu artırmak ve hedeflere odaklanmak için ertelemenin nedenlerinin konuşulacağı programda Öznur Karataş Şan, anlama ve zamanı etkili bir şekilde yönetme konularını ele alacak. 5 Mart Çarşamba günü akşamı ise Ziya Taşkent Konser Salonu’nda ünlü ses sanatçısı ve tasavvufçu Necmettin Ötün ile Ahmet Gencer Sakaryalılara mini konser sunacak. "Sufi Nağmeler" Ramazan mini konseri, tasavvufun en güzel tınılarıyla Sakaryalıları büyüleyecek. 21.30’da başlayacak program ücretsiz olacak.