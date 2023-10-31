Anadolu Otoyolu Sakarya geçişine yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 13 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı organizatörü yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan tır ise Edirne’de ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Erenler ilçesi mevkiine yabancı uyruklu şahısların bırakıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Adrese ulaşan ekiplerce 13 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen tır ise yapılan çalışma neticesinde Edirne ilinde ele geçirildi. Göçmen kaçakçısı organizatörü oldukları değerlendirilen toplam 3 şahıs hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.