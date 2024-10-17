Sakarya’nın Hendek ilçesinde otomobil ile servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle mevkii Anadolu Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 ACN 522 plakalı otomobil ile 54 S 0399 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan Metin D., Melek D., Gökhan S. ve Oğuz S. isimli toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi. Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.